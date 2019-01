| RTL-Datingshow

In Folge vier ist es soweit: "Der Bachelor" macht den nächsten Schritt und es wird zum ersten Mal geknutscht. Bei Andrej fließen Tränen, die anderen Kandidatinnen schäumen vor Wut.

Es ist Jenny, die den "Bachelor" Andrej Mangold mit ihrer forschen Art erobert. Nach einem Gruppendate will der frühere Basketball-Profi mehr Zeit mit ihr verbringen. Bei intensiven Gesprächen im Kerzenschein kommen sich die beiden im Laufe des Abends näher – bis schließlich der erste Kuss fällt.

Hach, wie romantisch. Doch in der Villa der Kandidatinnen droht nach dem Kuss die Eskalation. Denn Jenny hat sich mit ihrer offensiven Flirt-Taktik bei ihren Mitstreiterinnen alles andere als beliebt gemacht. Vor allem Nadine ist stinkauer, hat Jenny doch zuvor beim Gruppendate dreist ein Vier-Augen-Gespräch zwischen ihr und dem "Bachelor" platzen lassen. "Die Frau legt sich mit der Verkehrten an. Das schwör ich dir!", schimpft Nadine. "Er wird ganz schnell merken, dass alles, was sie macht, Taktik ist, Schauspiel", unkt Jade. Fürs Erste ist Andrej allerdings ganz bewegt, gesteht unter Tränen: "Es ist lange her, dass ich so eine Nähe gespürt habe."

Doch was bedeutet der erste Kuss? In der vergangenen "Bachelorette"-Staffel war Alex der erste Mann, den "Bachelorette" Nadine Klein küsste – am Ende war er auch der Mann, dem sie die letzte Rose gab. In der vergangenen "Bachelor"-Staffel mit Daniel Völz hatte der erste Kuss indes keinerlei Bedeutung:. Janine Celine, deren Lippen in der zweiten Folge mit denen des "Bachelors" auf Tuchfühlung gingen, wurde schon in Folge vier ohne Rose nach Hause geschickt.

Also noch kein Grund zur Panik für Jennys Konkurrentinenn. Noch haben sie genug Zeit, "Bachelor" Andrej von ihren Vorzügen zu überzeugen. Der 31-Jährige schein zu wissen, dass ungemütliche Tage auf ihn zukommen. "Der Konkurrenzkampf geht jetzt los", sagt Andrej. Wer diesem zum Opfer fällt und in Folge vier keine Rose vom "Bachelor" bekommt, zeigt RTL am Mittwoch ab 20.15 Uhr.

Quelle: areh