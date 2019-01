"Sky – Der Himmel in mir"

Von Eric Leimann

Die Filmstars Diane Kruger und Norman Reedus ("The Walking Dead") sind gerade Eltern einer Tochter geworden. Während der Dreharbeiten zu diesem melancholischen Roadmovie entstand 2015 ihre Liebe.

Französin Romy (Diane Kruger) unternimmt mit ihrem Mann Richard (Gilles Lellouche) einen Trip an die Westküste der USA. Doch das Paar hat innerlich längst miteinander gebrochen. Als Romy glaubt, sie habe Richard bei der Abwehr einer versuchten Vergewaltigung erschlagen, flieht die Enddreißigerin in die Nacht. Trotz des Vorsatzes, sich treiben zu lassen, lernt sie wenig später in Las Vegas Diego (Norman Reedus) kennen – und lieben. Romys neue Leidenschaft trifft auf einen äußerst sperrigen Widerpart – denn Diego will sich nicht binden. Deutschlands Hollywood-Botschafterin Diane Kruger und "The Walking Dead"- Star Norman Reedus verliebten sich nicht nur im Drehbuch, sondern auch tatsächlich ineinander. Das alles während der Dreharbeiten zu Fabienne Berthauds melancholischem Roadmovie "Sky – Der Himmel in mir" (2015).

Amerikanische Straßenkreuzer, die heruntergekommene Motels ansteuern. Bars, in denen zu viel Whiskey heruntergekippt wird und in denen leichte Mädchen auf schwere Sorgen treffen. Dazu Las Vegas und White Trash-Familien, in denen unter anderem Lena Dunham ("Girls") die dauerschwangere Schwägerin des wortkargen Helden Diego spielt. Sie ernährt sich von abgelaufenen Lebensmitteln und ihr fehlt ein Zahn, was sie nicht daran hindern kann, in die bedeutungsschwere Stille der schweigenden Männer hineinzuquasseln. Es sind authentisch inszenierte Beziehungsmomente wie dieser, die neben dem unbestreitbaren Charisma Diane Krugers den Reiz dieser französischen Amerikastudie ausmacht, die manchmal ein wenig an Wim Wenders "Paris, Texas" erinnert.

Im Herbst 2018 wurden die 42-jährige Diane Kruger und ihr 49-jähriger Schauspielkollege Norman Reedus Eltern einer kleinen Tochter. Wer man die intimen, fast dokumentarisch wirkenden Liebesszenen in "Sky" sieht, dürfte unterschreiben, dass sie authentisch und anrührend wirken.

