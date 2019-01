"Hätten wir nicht erwartet"

Von teleschau

Nach einem packenden Duell mit dem amtierenden Europameister aus Spanien durften sich die deutschen Handballer erneut über einen Sieg bei der Heim-WM freuen. In der bis zum Schluss hochspannenden Partie, die die DHB-Auswahl am Mittwochabend knapp mit 31:30 für sich entschied, fieberten fast 20.000 Menschen in der Kölner Lanxess-Arena mit. Dazu kamen zur besten Sendezeit insgesamt 9,09 Millionen TV-Zuschauer, was der ARD einen Marktanteil von 27,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 23,9 Prozent bei den jungen Zuschauern bescherte.

Damit geht der Quoten-Höhenflug für die Handball-Übertragungen öffentlich-rechtlichen Sender weiter. Beim Sieg gegen Kroatien am vergangenen Montag sahen sogar so viele Zuschauer zu, wie noch nie zuvor bei einer K.O.-Runde einer Handball-Weltmeisterschaft.

Insgesamt 10,02 Millionen Fans (Marktanteil: 30,4 Prozent) schalteten ein, sogar mehr als zum Fußball-Bundesliga-Rückrundenauftakt zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim. Nur das Handball-WM-Finale 2007, bei dem sich die Deutschen zum Weltmeister kürten, zog mit 16,16 Millionen noch mehr Fans vor die Mattscheibe. "Mit so einem Erfolg haben wir nicht gerechnet", freute sich ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. "Dass Handball in Deutschland populär ist, wussten wir natürlich, aber so viele Zuschauer hätten wir nicht erwartet."

Handball-WM: Hier finden Sie die Sendetermine von Halbfinale und Finale.

Mit dem Sieg gegen Spanien beendete die DHB-Auswahl die Hauptrunde nach drei Siegen als Erstplatzierter. Im Halbfinale treffen sie am Freitag, 25. Januar, auf Norwegen (ab 20.30 Uhr live in der ARD). Ein weiteres Quotenduell mit dem (vermeintlichen) König Fußball wird dort aber ausbleiben. Der ARD-Fernsehfilm "Ein Ferienhaus auf Teneriffa" entfällt und wird zu einem späteren Termin ausgestrahlt. Die Bundesliga-Partie zwischen Hertha BSC Berlin und Schalke 04 steht dagegen in direkter Konkurrenz zum Handball-Event – das Spiel in Berlin wird jedoch nicht bei Sky, sondern über den Player-Bezahldienst von Eurosport übertragen.

Gehen die Handball-Herren auch gegen die Skandinavier siegreich vom Platz, winkt im Finale am Sonntag, 27. Januar, die große Krönung. Das Spiel würde dann live im ZDF (17.30 Uhr) übertragen werden. Schafft das deutsche Team den Finaleinzug nicht, wird das Endspiel nicht im ZDF, sondern von Eurosport und dem Internetanbieter "sportdeutschland.tv" gezeigt. Der Grund dafür: Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich nur die Rechte an den Partien mit deutscher Beteiligung gesichert.

Quelle: teleschau – der Mediendienst