Schauspielerin Kate Winslet gibt ihr Comeback in einer TV-Serie. In "Mare of Easttown" muss sie in einem Mordfall in einer Kleinstadt ermitteln.

Neue Zeiten, auch in Hollywood: Immer mehr hochkarätige Stars wollen ihr Können auch im TV unter Beweis und spielen in Filmen und Serien von Streaming-Diensten wie Netflix die Hauptrollen. Kate Winslet gab ihr Debüt schon lange vor diesem Trend und wurde dafür sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Sie spielte die Rolle der "Mildred Pierce" in der gleichnamigen Miniserie des US-Senders HBO, die auf dem Roman von James M. Hains aus dem Jahr 1941 basiert. In Deutschland lief die Serie im Jahr 2012 beim Bezahlsender TNT.

Jetzt, sieben Jahre später, gibt Winslet nicht nur ihr Comeback auf dem TV-Bildschirm, sie geht auch zurück zu HBO. Wie das US-Portal "Variety" berichtet, spielt die Oscar-Preisträgerin ("Der Vorleser", 2008) in der Serie "Mare of Easttown" eine Kleinstadt-Detektivin aus Pennsylvania, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als sie einen Mord aufdeckt. Winslet wird neben der Hauptrolle auch als Produzentin hinter der Kamera agieren. Die Story zur Serie stammt aus der Feder von Brad Ingelsby ("Run All Night", "Auge um Auge"), Regie führt Gavin O'Connor ("The Accountant").

HBO hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, wie eine Erfolgs-Serie aussehen muss. Zuletzt hat "Big Little Lies (hierzulande bei Sky)" alleine für die erste Staffel acht Emmy-Awards gewonnen. Die zweite Staffel, in der neben Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern und Shailene Woodley auch Meryl Streep mitspielen wird, läuft voraussichtlich im Sommer an.

