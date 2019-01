Anwaltsserie

Von teleschau

Die Anwaltsserie "Suits", mit der Herzogin Meghan einst als Schauspielerin bekannt wurde, geht zu Ende. Eine neunte Staffel gibt es noch, danach ist Schluss. Ob Prinz Harrys Gattin einen Überraschungsauftritt erhält?

Mit dieser Serie wurde die Herzogin zum Star: Bis zur siebten Staffel spielte Meghan Markle, heute Prinz Harrys royale Gattin, eine Hauptrolle in "Suits". Nun geht die beliebte Anwaltsserie zu Ende. Eine neunte Staffel soll es noch geben – danach ist Schluss, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Herzogin Meghan hatte den Cast bereits vor der aktuell in den USA laufenden achten Staffel gemeinsam mit ihrem Kollegen Patrick J. Adams verlassen.

Gerüchten zufolge soll der royalen Schauspielerin eine Millionen-Spendengage geboten worden sein, damit sie noch einmal als Ex-Awaltsgehilfin Rachel Zane in der Serie auftritt: "Summen von zwei bis sechs Millionen US-Dollar standen im Raum", hatte der britische "Daily Star" eine Quelle aus Produktionskreisen der Serie zitiert.

Dass die 37-Jährige in diesem Frühjahr ihr erstes Kind bekommen wird, scheint für die Serienmacher kein Hinderungsgrund zu sein: "Wir könnten eine Geschichte schreiben, in der Rachel ein Kind bekommt und ihren Bauch zeigen", soll laut Medienberichten aus Produktionskreisen kolportiert worden sein.

Ob in der neunten und finalen Staffel zum aktuellen Cast um Amanda Schull, Katherine Heigl, Gabriel Macht, Sarah Rafferty und Rick Hoffman auch Ehemalige als Gaststars stoßen könnten, wollte Showrunner Aaron Korsh im Gespräch mit "Hollywood Reporter" nicht bestätigen. Zu den Mutmaßungen, Meghan würde gegen eine hohe Spendensumme noch einmal auftreten, sagte er nur: "Ich habe keine Ahnung, wovon die reden."

Ob mit oder ohne royalen Auftritt: Allzu hart wird das "Suits"-Ende für die Fans nicht sein. Ein Spin-Off mit Gina Torres als Jessica Pearson ist bereits in Planung.

Quelle: teleschau – der Mediendienst