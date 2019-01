Elizabeth Olsen darf als Superheldin Wanda Maximoff in den "Avengers"-Filmen die Welt retten. Derartige Heldentaten werden von ihr in "Godzilla" leider nicht verlangt - dort gibt sie lediglich die Ehefrau des Helden Ford Brady (Aaron Taylor-Johnson) - in "Avengers - Age of Ultron" (2015) spielten die beiden dann Geschwister.

Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros.