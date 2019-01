| Finale am Samstag

Aus sechs macht drei: Ein Trio muss das "Dschungelcamp" einen Tag vor dem Finale verlassen. Evelyn Burdecki, Felix Deventer und Peter Orloff kämpfen um die Dschungelkrone.

Die Alpha-Männchen Chris Töpperwien und Bastian Yotta hatten an Tag 15 nochmal an der Drama-Schraube gedreht. "Currywurstmann" Chris zettelte ganz bewusst einen Streit nach der mäßig erfolgreichen Dchungelprüfung an, "der Yotta" schloss sich dem Schicksal von Sandra Kiriasis an (Fehlgeburt) und weinte im Dschungeltelefon.

Doch alles umsonst: Chris hatte schon am Vortag zu wenig Stimmen bekommen. Wegen eines Serverproblems konnte die Entscheidung erst einen Tag später verkündet werden. Für Bastian und Sandra war dann nach dem Televoting am Freitag Schluss.

Somit wird der neue Gewinner entweder Reality-Sternchen Evelyn, Schlagersänger Peter oder "GZSZ"-Schauspieler Felix sein. Wer der Dschungelkönig 2019 wird, entscheidet sich im Finale am Samstag ab 22.15 Uhr (RTL).