Ab Herbst 2019

Von Eric Leimann

In der vielfach preisgekrönten ZDF-Serie "Bad Banks" feierte Désirée Nosbusch im Frühjahr 2018 ein beeindruckendes Schauspiel-Comeback. Gerade beginnen die Dreharbeiten zu Staffel zwei. Doch auch im Ersten wird die mittlerweile 54-Jährige eine prominente neue Rolle erhalten: Zwei Folgen des in Galway spielenden neuen Irland-Krimis sind bereits abgedreht.

Die ersten Folgen, in denen die ehemalige Top-Moderatorin des deutschen Unterhaltungs-Fernsehens eine "legendäre Ermittlerin" spielt, die in ihre Heimat zurückkehrt, sind bereits abgedreht. Zwei weitere 90-Minüter befinden sich in Vorbereitung. Ausgestrahlt werden soll im Herbst 2019.

Der Plot: Cathrin Blake (Nosbusch) kam einst zum Studium von Deutschland nach Irland und blieb in rauen, schönen Galway an der Westküste. Sie verliebte sich in einen Kriminalkommissar, bekam einen Sohn und arbeitete als Polizeipsychologin. Bis vor zehn Jahren, als ihr Mann plötzlich spurlos verschwand. Seitdem lebt sie mit ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn alleine und kämpft mit den Folgen ihres Traumas.

Die Drehbücher der beiden Eröffnungsfolgen schrieben Marianne Wendt und Christian Schiller ("Marie Brand"), Regie führte Züli Aladag ("Brüder"). In weiteren Rollen des wohl einzigen neuen Donnerstags-Krimis der ARD 2019 sind Rafael Gareisen, Declan Conlon, Mercedes Müller, Barry O'Connor, Tatja Seibt und Cillian Ó Gairbhí zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst