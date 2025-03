Aufgespürt: So feierte Florian Silbereisen den Karneval 2025

Dass in Florian Silbereisen ein echter Jeck steckt, hat der Schlagerstar bereits des Öfteren bewiesen. Immer wieder besuchte der 43-Jährige den Karneval im Rheinland. Ob als Batman, mit blau-haariger Perücke oder römischer Legionär - der Entertainer schlüpfte bereits in verschiedenste Kostüme. Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Wie und wo feiert Florian Silbereisen den Karneval 2025? Wir haben den Schlagerstar aufgespürt.

Florian Silbereisen sorgt für Stimmung Ob beruflich auf der Bühne oder privat im bunten Straßengetümmel - Florian Silbereisen feiert seit Jahren den Karneval. Wie im Jahr 2006, als der Schlagersänger gemeinsam mit Henning Krautmacher (M) und Hannes Schöner (r) von der Kultband "Die Höhner" bei einer Karnevalssitzung in Köln vor einem begeisterten Publikum für Stimmung sorgten. Damals noch mit blondierter Haarpracht und seinem speziellen Modestil.

Florian Silbereisen mit der Band "Die Höhner". (Foto: picture-alliance/Jörg Carstensen)

Florian Silbereisen als bunter Jeck 2015 ließ Florian Silbereisen Kamelle regnen. In dem Jahr durfte er auf einem Wagen beim Rosenmontagszug in Köln mitfahren und die Narren am Straßenrad mit Süßigkeiten beglücken. Dieses Mal war der 43-Jährige als bunter Jeck mit Herzchen-Brille verkleidet.

Florian Silbereisen wirft mit Süßigkeiten beim Rosenmontagszug. (Foto: picture alliance/Horst Galuschka)

Fans empört von Florian Silbereisens Verhalten Drei Jahre später feierte der Moderator als römischer Legionär das närrische Treiben. Doch sorgte nicht sein Kostüm für Schlagzeilen, sondern dass Florian Silbereisen allein vor Ort den Karneval genoss. Zu der Zeit war der Schlagerstar noch mit Helene Fischer liiert. Die Sängerin hatte zu der Zeit die Grippe erwischt und musste krank zu Hause bleiben. Die "Bild" titelte damals: "Helene ist krank ... und Flori feiert Karneval!". Dies stieß bei manchen Fans auf Empörung. Doch für die Erkrankte schien das kein Problem zu sein und auch Florian Silbereisen ließ sich den Spaß nicht nehmen.

Florian Silbereisen feiert als römischer Legionär den Karneval 2018. (Foto: Florian Silbereisen/Facebook)

Schlagerstar trotzt dem Sturm 2020 hatte sich Florian Silbereisen für ein cleveres Kostüm entschieden. In dem Jahr hatte der Kölner Karneval mit Sturm und regnerischem Wetter zu kämpfen. Zahlreiche Karnevalszüge fielen sogar kurzfristig aus. Doch an Rosenmontag zeigte sich das Wetter von seiner besseren Seite. Damals mischte sich Florian Silbereisen in einem Ganzkörperanzug als Batman unter das Volk. So konnte sich der 43-Jährige nicht nur vor dem regnerischen Wetter schützen, sondern dank seiner Maske auch vor den Blicken der Fans abschirmen. Den Karneval feierte Florian Silbereisen unter anderem mit Komiker Mario Barth.



Wo feiert Florian Silbereisen den Karneval 2025? Statt verrücktem Kostüm und kühlen Temperaturen im Rheinland, gibt es für Florian Silbereisen in diesem Jahr Kapitänsanzug und karibische Hitze. Aktuell werden die neuen "Das Traumschiff"-Folgen gedreht. Vier Episoden sollen fertiggestellt werden. Unter anderem in Costa Rica. Die Dreharbeiten laufen von Januar bis April, somit muss der Schlagersänger in diesem Jahr auf den Karneval in Deutschland verzichten.

Florian Silbereisens verrücktes Karneval-Erlebnis Beim Karneval-Feiern erlebt man natürlich auch viel. So erging es auch Florian Silbereisen. 2019 wollte der Entertainer bei einer närrischen Veranstaltung mit der Band Brings auftreten. Doch dann gab es einen überraschenden Vorfall. Wilfried Wiltschek war vor Ort. Der Physio kümmerte sich während des Karnevals um die Gesundheit der Tänzer. Als er Florian Silbereisen im Backstage-Bereich sah, erkannte der Physio den Schlagerstar nicht. Wilfried Wiltschek sah im Backstage-Bereich jemanden, der auf einer Couch lümmelte und sich als Bayer verkleidet hatte. "Da ich die Person nicht kannte, ging ich davon aus, dass sich wieder mal ein Gast in den Backstage-Bereich geschlichen hatte, um irgendwelche Künstler abzufangen", erklärte Wilfried Wiltschek die Situation. Daraufhin schmiss der Physio Florian Silbereisen einfach aus dem Promi-Bereich. Und das nur wenige Minuten vor seinem Auftritt. "Du gehörst hier nicht hin, also raus", musste sich der Entertainer anhören. "Der Typ ist sofort aufgestanden und gegangen", berichtet Wilfried Wiltschek lachend dem Express. Als Florian Silbereisen auftreten sollte und nicht zu finden war, kam Panik auf. Knapp vor dem Auftritt wurde er dann glücklicherweise aufgefunden und konnte mit den Brings gemeinsam die Bühne zum Kochen bringen.