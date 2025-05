Bloß nicht "Buhmann der Nation": Yvonne Catterfeld würde nie beim ESC singen

Zum Beispiel Yvonne Catterfeld. Seit rund 25 Jahren ist die 45-jährige gebürtige Erfurterin erfolgreich im Musikgeschäft. Sie kann auf mehrere Top-10-Hits und -Alben zurückblicken. Auch als Jurorin bei "The Voice of Germany" (ProSieben und SAT.1) war sie mehrfach im Einsatz.

Yvonne Catterfele: "Ey, ich würde diesen Job nie machen!"

Für den ESC fühlt sich die Schauspielerin ("Wolfsland", ARD) und Sängerin dennoch nicht gemacht. Zwar habe sie zuletzt die Rolle in der Vorentscheid-Jury gerne übernommen. Gemeinsam mit Stefan Raab und dem TV-Publikum wählte sie in diesem Jahr das Duo Abor & Tynna aus. Das aus Österreich stammende Geschwisterpaar wird am 17. Mai beim ESC-Finale in Basel für Deutschland antreten.