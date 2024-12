Evelyn Burdecki kritisiert Männer: "Man muss als Frau den Mann anflirten"

In Barbara Schönebergers Podcast spricht Evelyn Burdecki über das schüchterne Verhalten von Männern. Der Grund: Frauen sind selbstbewusster geworden, was Männer einschüchtert.

Ihre Freizeit verbringt Evelyn Burdecki gerne "auf einer Dachterasse, mit einem Buch in der Hand und einem Kaffee". In Barbara Schönebergers Podcast "Frühstück bei Barbara" verrät die 36-Jährige : "Das ist für mich meine Entspannung. Wenn dann noch am Nachbartisch ein gutaussehender Mann sitzt: Made my day!"

Barbara Schöneberger ist sich sicher: "Wenn du da irgendwo sitzt, lacht dich doch wirklich jeder an. Mit dir flirten die Männer noch." Sie selbst habe kürzlich die These aufgestellt, "dass die Männer nicht mehr so flirtwütig sind wie früher". Dann jedoch sei der 50-jährigen Podcasterin und TV-Moderatorin aufgefallen: "Es hat vielleicht einfach nur mit meinem Alter zu tun."

"Die Männer sind so ein bisschen eingeschüchtert" Evelyn Burdecki glaubt nicht, dass die fehlenden Flirts mit Schönebergers Alter zu tun haben. Ihre Vermutung: "Die Männer sind schüchterner geworden, weil wir Frauen irgendwie mehr Power bekommen haben." Innerhalb der "letzten zehn Jahre" seien Frauen "viel selbstbewusster" geworden, auch im Job. "Das hat sich alles gewendet. Frauen haben richtig viel Anerkennung bekommen. So vor 20, 30 Jahren, eine Frau in der Chefposition – das gab es ja nicht so wirklich", behauptet der TV-Star. "Aber jetzt sind die Frauen wirklich ganz vorne, und die Männer sind so ein bisschen eingeschüchtert."

Zudem habe Burdecki bemerkt, "dass man als Frau heute eher den Mann anflirten muss, als dass der Mann die Frau anflirtet". Ihre Schlussfolgerung: "Die sind schüchtern, die trauen sich nicht! Du guckst dann rüber und er guckt dann auch zurück." Früher hätten Männer in einer solchen Situation "direkt gefragt", ob sie die Frau am Nebentisch auf ein Getränk einladen dürften. Mittlerweile müsse Burdecki zufolge meist das weibliche Geschlecht die Initiative ergreifen: "Heute musst du als Frau hingehen und fragen: 'Willst du einen Kaffee mit mir trinken?'"

