Helene Fischer schwanger: Das sind ihre Pläne und so geht es der Schlagersängerin

Die Pläne von Helene Fischer

Seit 2021 lebt Helene Fischer mit ihrer kleinen Familie am Ammersee. In dem idyllischen Dorf steht ihr Anwesen, umgeben von einem großen Garten. Hier fühlt sich der Schlagerstar anscheinend sehr wohl. In ihrer Umgebung wohnen zahlreiche andere Prominente. So wie es aussieht, soll an diesem Ort auch ihr zweites Kind aufwachsen.