"Sollten nur Kinder bekommen": Semino Rossi mag keine Weihnachtsgeschenke

Semino Rossi liebt Weihnachten. Doch dem Geschenke-Wahnsinn, der viele Menschen in der Vorweihnachtszeit erfasst, kann der 62-Jährige wenig abgewinnen. Für ihn zählt an Weihnachten vor allem eins: Liebe und Zuwendung – und die Geschenke? Die sollten einzig und allein für die Kinder sein.

"Es gibt so viele Geschenke für Menschen, die mit dem Christkind nichts zu tun haben", erklärte Rossi im Gespräch mit "Meine Schlagerwelt". Für Erwachsene sieht er den Sinn hinter den Geschenkbergen nicht: "Ob ich ein Parfum für meine Tante kaufe, das spielt keine Rolle."

Semino Rossi unterstützt Kinder in Not

Abseits der Bühne engagiert sich der gebürtige Argentinier bereits seit Jahren für Kinder in Not – besonders in seiner Heimat.