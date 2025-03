"Tatort"-Star Miroslav Nemec und seine Liebe zu Schauspielkolleginnen

Seit über 30 Jahren steht Miroslav Nemec als Münchner "Tatort"-Kommissar vor der Kamera. Zusammen mit Udo Wachtveitl bildet er eines der bekanntesten Ermittlerduos der deutschen TV-Geschichte. Während er im Fernsehen mit Beständigkeit glänzt, lief es in seinem Privatleben dagegen etwas turbulenter. Der Schauspieler hatte mehrere Beziehungen – und seine Partnerinnen waren keine Unbekannten.

Zwei prominente Ex-Partnerinnen Miroslav Nemec scheint eine Vorliebe für Frauen aus der eigenen Branche zu haben. In den 1980er Jahren war er mit Schauspielerin und Regisseurin Rita Russek liiert, die heute als resolute Kommissarin Springer in der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ bekannt ist. Die beiden lernten sich 1980 kennen, als Russek am Münchner Residenztheater spielte. Nemec zog für sie sogar nach München und lebte mit ihr auf engem Raum – buchstäblich. In der ARD-Doku „Lebenslinien“ erinnerte sich das Ex-Paar an die Anfangszeit ihrer Beziehung, in der sie sich eine nur 70 Zentimeter breite Ikea-Matratze teilten. Als Russek vorschlug, eine zweite zu kaufen, kam es zum Streit. „Da gab es Ärger“, erzählte sie in der Dokumentation. Vier Jahre lang hielt die Beziehung, dann war Schluss.

Als "Wilsberg"-Kommissarin Springer wurde Rita Russek zum Krimi-Star. (Foto: Thomas Kost/ZDF)

Nach Russek folgte die nächste Schauspielerin: Janina Hartwig, bekannt aus der Serie „Um Himmels Willen“. Nemec und Hartwig waren fünf Jahre lang ein Paar – und in dieser Zeit spielte er eine besondere Rolle in ihrem Leben.

Vom Freund zum Ziehvater Die Liebe zwischen Nemec und Hartwig begann 1990, und mit ihr übernahm er auch eine neue Verantwortung. Hartwig brachte eine Tochter, Amelie, mit in die Beziehung – und Nemec wurde zu einer Art Ziehvater. „Mit Amelie und Janina war ich auf Neuland“, erinnerte er sich in „Lebenslinien“. Doch das Familienglück hielt nicht ewig.

Nemec selbst gab zu, dass er die Beziehung durch seine Untreue aufs Spiel setzte. „Ich war ein Fremdgänger“, sagte er in der Doku. Besonders schwer traf es Amelie, die ihn „Papa“ nannte und sich nach der Trennung schwer tat. Doch es war nicht nur sein eigenes Verhalten, das Nemec in dieser Zeit belastete – auch die politischen Geschehnisse in seiner Heimat machten ihm zu schaffen. Während er in Deutschland drehte, tobte in seinem Heimatland Jugoslawien der Krieg.

Janina Hartwig der Seite von Fritz Wepper als Schwester Hanna in der Serie "Um Himmels willen". (Foto: ARD/Barbara Bauriedl)

Eine neue Familie – und eine Trauzeugin mit Vergangenheit Nach der Trennung von Janina Hartwig blieb Nemec nicht lange allein. 1999 wurde er Vater seiner ersten leiblichen Tochter Nina, doch die Ehe mit deren Mutter hielt nur ein Jahr. 2000 lernte er dann die 26 Jahre jüngere Katrin Jäger kennen, eine angehende Filmstudentin. Mit ihr bekam er 2012 eine weitere Tochter: Mila.

Doch das vielleicht Überraschendste an Nemecs Familiengeschichte ist sein gutes Verhältnis zu seinen Ex-Partnerinnen. Besonders Rita Russek scheint noch immer eine wichtige Rolle in seinem Leben zu spielen – so sehr, dass sie 2013 sogar seine Trauzeugin wurde, als er Katrin Jäger heiratete.

Freundschaften statt Rosenkriege Während viele Promi-Trennungen mit öffentlichen Dramen und Schlagzeilen enden, scheint Miroslav Nemec das Gegenteil zu bevorzugen. Trotz gescheiterter Beziehungen hält er den Kontakt zu seinen Ex-Partnerinnen aufrecht – ein bemerkenswerter Kontrast zu seiner langjährigen TV-Rolle als knallharter Ermittler.

Ob er in der Liebe mittlerweile angekommen ist? Das bleibt offen. Fest steht: Miroslav Nemec liebt nicht nur Krimis, sondern auch die Herausforderung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die haben in seinem Leben mindestens genauso viele Wendungen genommen wie ein guter "Tatort"-Fall.