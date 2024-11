Telefonat mit Merz – Wird Dieter Bohlen neuer Berater?

Vor ein paar Tagen machte Dieter Bohlens Ansage, in die Politik gehen zu wollen, die Runde. Nun hat sich die Geschichte weitergesponnen – Friedrich-Merz-Fan Bohlen hat nämlich einen Anruf von seinem Idol bekommen.

Musiker, Produzent und Deutschland-sucht-den-Superstar-Juror ist er ja schon, da könnte eine neue Aufgabe mit Sicherheit für Abwechslung sorgen. Und so denkt sich Dieter Bohlen, dass er im zarten Alter von 70 Jahren einen neuen Karriereweg einschlagen könnte und möchte in die Politik. Ganz konkret: Er könne sich vorstellen für Friedrich Merz das zu sein, was Elon Musk für Donald Trump ist. Der Bild-Zeitung sagte Bohlen, dass er sich sicher ist, dass Merz der nächste Bundeskanzler wird: „Ich würde den nächsten Kanzler beraten, wenn man mich fragen würde. Elon Musk hilft Trump ja auch als Berater. Man kann das sehen, wie man will, aber er kann mit 300 Milliarden Dollar auf dem Konto nicht ganz doof sein.“

Telefonat mit Merz Und wenn man denkt, dass die Geschichte nicht absurder werden könnte, tritt Friedrich Merz auf den Plan. Mit seinen Worten traf Dieter Bohlen anscheinend auf offene Ohren. Der CDU-Vorsitzende Merz soll sich die Telefonnummer des „You’re my heart, you’re my soul“-Sängers besorgt und Bohlen am Mittwoch angerufen haben. Bohlen sprach in der Bild von einem „tollen, offenen Gespräch“. Schon wie ein richtiger Politiker wollte er aber über Inhalte nichts verraten – das bleibe vertraulich zwischen ihm und Merz.

Ein bisschen weitergedacht, erkennt man, welches Kalkül den CDU-Politiker antreibt: Die Allianz könnte für den ambitionierten Kanzler-Kandidaten Friedrich-Merz bei den Neuwahlen am 23. Februar nämlich einige Vorteile haben. Dieter Bohlen hat eine riesige Fan-Gemeinde, Millionen Menschen folgen ihm in den sozialen Netzwerken. Merz könnte das als enormes Wähler-Potential erkannt haben, das er so zu seinen Gunsten mobilisieren könnte.

Und da Dieter Bohlen, der für seine fiesen Sprüche als DSDS-Juror bekannt ist, zu allem eine Meinung hat, hat er auch schon einen Rat für deutsche Politiker. Der Bild sagte er: „Ich würde keine Leute holen, die Märchenbücher geschrieben haben. Ich finde Robert Habeck total sympathisch. Der hätte Familienminister werden können. Aber doch nicht Wirtschaftsminister.“

"Ich komme aus der Wirtschaft und bin Diplom-Kaufmann" Der nächste Wirtschaftsminister sollte Ahnung haben, wie man Geld als Unternehmer verdient. Und für so jemanden hat Dieter Bohlen auch schon ein Beispiel – nämlich Dieter Bohlen! „Ich komme aus der Wirtschaft und bin Diplom-Kaufmann. Eigentlich wollte ich in die Wirtschaft. Gott sei Dank hat es mit der Musik geklappt. Sonst wäre ich Anlageberater geworden. Viele Probleme, die wir hier haben, sind hausgemacht.“

Minister wolle er zwar nicht werden, aber eine Beraterrolle wie Elon Musk sie für Donald Trump innehat, könne er sich gut für sich selbst vorstellen. In den USA laufe vieles besser, findet Dieter Bohlen. „Ich weiß, dass alle Donald Trump scheiße finden. Aber wenn ich jetzt sehe, dass er sich nur Leute holt, die Milliardäre sind oder aus dem Investmentbanking kommen und richtig Ahnung haben – unser Land ist so wichtig, da brauchen wir doch Leute, die Ahnung haben.“ Nun. Ist halt eine Meinung. Dass Trumps neues Kabinett umstritten ist, weil er es mit Rassisten, Faschisten und Sexisten besetzen will – egal! Hier braucht es auch niemanden mehr der Märchenbücher schreibt – die Horrorgeschichten schreiben sich ganz von selbst. Um das zu sehen, genügt ein Blick ins aktuelle Weltgeschehen.