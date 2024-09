Tom und Bill Kaulitz feiern 35. Geburtstag: So sahen Bill und Tom früher aus

Vor fast 20 Jahren landeten Tokio Hotel mit "Durch den Monsun" einen Mega-Hit. Die Kaulitz-Zwillinge haben sich seitdem nicht nur musikalisch, sondern auch optisch stark weiterentwickelt. Ein Blick auf die faszinierenden Transformationen von Bill und Tom Kaulitz.

Optischer Wandel Vor fast 20 Jahren landeten Tokio Hotel mit "Durch den Monsun" einen Mega-Hit und katapultierten sich damit in die Herzen unzähliger Fans. Besonders die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz zogen von Anfang an alle Blicke auf sich – nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch wegen ihrer auffälligen Looks. Und auch heute, an ihrem 35. Geburtstag, sind die beiden Brüder noch echte Hingucker. Dabei haben sie ihren Stil mehr als einmal verändert.

Als "Schrei", das Debütalbum von Tokio Hotel, im Jahr 2005 erschien, waren die Zwillinge gerade einmal 16 Jahre alt. Geboren am 1. September 1989 in Leipzig, sorgten Tom und Bill von Beginn an für Aufsehen. Vor allem Letzterer rückte schnell ins Rampenlicht, was nicht zuletzt an seinem extravaganten Erscheinungsbild lag: Mit seiner schwarz gefärbten Stachelfrisur, den dunkel geschminkten Augen und der Vorliebe für schwarze Kleidung fiel er auf. Sein Bruder Tom hingegen bevorzugte Dreadlocks, Baseball-Cap und weite Hosen – ein Stil, dem er lange Zeit treu blieb.

Bill hingegen probierte vor allem auf seinem Haupt immer wieder neues aus. 2007 sah man ihn mit langem, blond gesträhntem Haar, das wild abstand. Ein Jahr später war seine Frisur wieder pechschwarz und noch voluminöser. 2009 überraschte er mit einem gigantischen Iro-Schnitt, den er 2012 in hellblond erstrahlen ließ. Tom hingegen präsentierte sich damals schon seit einigen Jahren mit schwarz gefärbten Cornrows, oft kombiniert mit einem Bandana.

Tom bleibt betont lässig – Bill setzt bis heute auf wilde Looks 2013 wagten schließlich beide Brüder einen neuen Look. Sie erschienen mit langen, glatten Haaren – Bill in blond, Tom in braun. Letzterer scheint seinen Stil gefunden zu haben: Bis heute trägt er meist eine lange, braune Mähne und einen Vollbart.

Bill hingegen blieb experimentierfreudig. 2015 zeigte er sich mit wasserstoffblondem, zurückgegelten Haar, ein Jahr später mit einem wilden Wuschel-Kopf. Seitdem hat Bill sich immer wieder neu erfunden: Ob kurz und schwarz, blond und lockig oder knallgrün – seine Haare bleiben bis heute ein optisches Highlight. Aktuell trägt er schulterlanges Haar mit Pony, meist in blond, gelegentlich auch in pink.

Auch modisch haben sich die Brüder weiterentwickelt. Tom hat die Baggy Pants längst gegen besser sitzende, aber noch immer lockere Kleidung eingetauscht. Im Gegensatz zu seinem Bruder bleibt er seinem lässigen Look treu. Tokio-Hotel-Frontmann Bill hingegen ist kaum mehr in schwarzer, enger Lederkluft anzutreffen wie noch zu Beginn seiner Karriere. Ganz im Gegenteil: Ob in pinker Lederhose oder im Glitzer-Anzug – Bill Kaulitz bleibt ein Paradiesvogel, der immer wieder überrascht.

