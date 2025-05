Wo ist das Helene-Fischer-Tattoo? Hat sich Florian Silbereisen von Erinnerung befreit?

Sie waren das Traumpaar des Schlagers: Helene Fischer und Florian Silbereisen führten zehn Jahre lang eine Beziehung. Doch 2018 trennte sich die Schlagersängerin von dem 43-Jährigen. Vor dem Liebes-Aus hatte Florian Silbereisen gedacht, die beiden würden für immer zusammenbleiben. 2011 ließ er sich sogar das Gesicht seiner Liebsten auf den Arm tätowieren. Somit wird der Moderator seine Ex-Freundin nicht mehr so ganz los. Ist jetzt die Zeit für Florian Silbereisen gekommen, sich das Tattoo entfernen zu lassen?

Ist die Zeit gekommen, loszulassen?

Ein Liebescomeback von Florian Silbereisen und Helene Fischer scheint ausgeschlossen. Mittlerweile ist die Sängerin mit Thomas Seitel verheiratet und hat mit ihm eine Tochter. Der Schlagersänger hat seit ihrer Trennung offiziell keine neue Partnerin gehabt. Sollte eine andere Frau ins Leben von Florian Silbereisen treten, so wird sie immer das Gesicht ihrer Vorgängerin auf dem linken Oberarm von dem "Traumschiff"-Kapitän sehen. Solch ein Anblick könnte eine neue Partnerin als störend empfinden. Ist es also für Florian Silbereisen, sieben Jahre nach der Trennung von Helene Fischer, an der Zeit, komplett loszulassen und sich das Tattoo zu entfernen?