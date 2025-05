ZDF zeigt umstrittenste "Traumschiff"-Episode: „Peinlichste Folge, die jemals gedreht wurde“

Seit 1981 ist das ZDF-"Traumschiff" auf den Weltmeeren unterwegs. Die Kultserie hat des Öfteren für Kritik gesorgt. In manchen Episoden wurde die Einfachheit der Geschichte bemängelt oder dass immer wieder Influencer, ohne schauspielerischen Vorkenntnissen, mit an Bord gehen durften. Am 8. Juni wiederholt das ZDF die "Traumschiff"-Folge aus Schweden, die wohl zu den umstrittensten Episoden der TV-Reihe gehört. Bereits bei der Erstausstrahlung löste die Folge viel Empörung und Kritik aus.