Neue Liebe für Ina Müller? Ein Blick auf das Liebesleben der Entertainerin!

Max Richard Leßmann könnte der neue Mann an Ina Müllers Seite sein. Beide verbindet die Leidenschaft für Literatur und Musik. Leßmann ist nicht nur Sänger der Band Vierkanttretlager, sondern auch als Solo-Künstler unterwegs. 2023 veröffentlichte er zusammen mit Ina Müller die Single „Sylter Welle“, und immerhin entstand ja aus der musikalischen Zusammenarbeit zwischen Müller und Oerding eine langjährige Beziehung. Zudem bezeichnete Leßmann seinen letzten Roman „Sylter Welle“ als „Liebeserklärung“. An Ina? Nein, an seine „Großeltern“. Auch wenn es anderslautende Gerüchte gibt, dürfte Max Richard Leßmann nur im Tonstudio der Mann an der Seite von Ina Müller sein.

Clemens Schick

Später berichtete die Klatschpresse über eine angebliche Beziehung von Ina Müller mit dem Schauspieler Clemens Schick, was beide nicht kommentierten. Dem 53-Jährigen gelang durch die Verkörperung des Schurken Kratt in „James Bond: Casino Royale“ der internationale Durchbruch. Zudem war Schick in der Erfolgsserie „Star Wars: Andor“ zu sehen. Tatsächlich gab es einige Anhaltspunkte für eine Beziehung zwischen Müller und Schick. Immerhin zeigten sich beide mehrfach bei Restaurantbesuchen und Spaziergängen in der Öffentlichkeit und schienen dabei ziemlich vertraut miteinander. Kritiker warfen ein, dass sich der deutsche Schauspieler bereits vor einem Jahrzehnt als homosexuell geoutet hatte. Das ist zwar richtig. In einem Interview erklärte Schick jedoch auch: „Mit Männern zusammen zu sein, schließt für mich überhaupt nicht aus, mit Frauen zu flirten, sie attraktiv zu finden oder mich in sie zu verlieben.“