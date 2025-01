"Totenfrau": Darauf müssen sich Fans in Staffel 2 der Netflix-Serie gefasst machen

Endlich! Die langersehnte zweite Staffel von „Die Totenfrau“ steht in den Startlöchern. Bereits ab dem 19. März 2025 dürfen sich Netflix-Abonnenten auf eine Fortsetzung der packenden Geschichte um die Bestatterin Brünhilde Blum freuen. Im ORF startet die Staffel mit der Ausstrahlung ab dem 24. Februar sogar etwas früher. Und was erwartet die Zuschauer? Die neuen Folgen setzen die aufwühlenden Ereignisse der ersten Staffel nahtlos fort und bieten in sechs Episoden eine spannende Weiterentwicklung der Handlung. Der Drehort Österreich, in Kombination mit dem stimmungsvollen Erzählstil, verspricht erneut eine atmosphärisch dichte und visuell beeindruckende Serie.