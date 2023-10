"ARD History: 100 Jahre Radio – Deutschland On Air": Kritik zur Doku im Ersten

"Achtung! Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin!": Mit dieser Meldung begann am 29. Oktober 1923 in Deutschland ein neues Medien-Zeitalter: Die Dokumentation "ARD History: 100 Jahre Radio – Deutschland On Air" blickt auf wichtige Stationen in der Entwicklung des Massenmediums zurück, das die Menschen im Lande näher zusammenbrachte, aber auch immer wieder für Versuche der Machtausübung und Manipulation missbraucht wurde.

So dürfen Tondokumente aus den Anfangsjahren ebenso wenig fehlen wie von Erinnerungen an legendäre Radio-Momente. Noch immer bewegend zu hören sind die Aufnahmen, als in der Zeit des Kalten Krieges RIAS-Reporter aus dem West-Teil Berlins ganz nah dran waren an den Schreien der Straßenschlachten beim Aufstand von 17. Juni 1953 in der ehemaligen DDR. Oder aber eine Erinnerung an den Torjubel beim Siegtreffer der Deutschen Mannschaft, die 1954 in Berlin Fußball-Weltmeister wurde. Und auch heute noch lösen die schwachen Klopf- und damit Lebenszeichen der Bergleute im verschütteten Stollen von Lengede Gänsehaut-Momente aus.