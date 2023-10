"Ein echter Drecksack": Ben Becker in neuer Serie "Boom Boom Bruno"

Ben Becker übernimmt erstmals die Hauptrolle in einer Serie. Darin schlüpft der Schauspieler in die Rolle eines Provinzsheriffs, der vom alten Schlag ist.

"Bruno ist ein Arschloch, ein echter Drecksack"

In der offiziellen Beschreibung der international laufenden Serie heißt es nonchalant: "Bruno ist ein Arschloch, ein echter Drecksack. In seiner Welt ist vieles einfach. Männer sind Männer. Frauen sind Frauen. Amerika, die große Freiheit." Sich selbst charakterisiert der Polizist demnach als "Wild-West-Sheriff", der sein Essen gerne in einem Diner samt Bourbon genießt und hin und wieder in einem Stripclub absteigt.