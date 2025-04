"ARD History: Zug ins Leben – Die Befreiung der SS-Geiseln": Doku über Rettung jüdischer Häftlinge

Im April 1945 sollten etwa 6.700 sogenannte "Austauschhäftlinge" aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen vor dem Eintreffen der Alliierten evakuiert werden. Zu diesem Zweck verließen drei Züge das Lager in Richtung Theresienstadt in Böhmen. Zwei der Züge verloren sich in der Geschichte, der dritte blieb nach einem Fliegerangriff in einem Wäldchen bei dem Dorf Farsleben in der Nähe von Magdeburg stecken und wurde anderntags von Amerikanern befreit. Die Gefangenen, insgesamt 2.500, waren unterversorgt, teils krank und abgemagert, während der Fahrt hatte es Tote gegeben. Lange Jahre blieb das "Wunder von Farsleben" verdrängt – bis 2023 eine Museumsmitarbeiterin im amerikanischen Nationalarchiv einen Film über die Befreiung entdeckte. Viele der geretteten Kinder und Jugendlichen von damals erkannten sich wieder.