„Rosenheim-Cops”-Liebling Miriam Stockl verlässt die ZDF-Serie

Seit 25 Jahren schlüpft Marisa Burger in die Rolle der "Roseneheim-Cops"-Sekretärin Miriam Stockl. Sie wurde zum TV-Liebling und verhalf der Serie mit ihrem Spruch „Es gabat a Leich.” zum Kultstatus. Doch nun hat die Schauspielerin ihr überraschendes "Rosenheim-Cops"-Ende verkündet. Nach 25 Jahren will die 51-Jährige die TV-Reihe verlassen.

Die letzte "Rosenheim-Cops"-Staffel mit Frau Stockl

Das wird ein trauriger Abschied. Miriam Stockl hat erheblich zum Erfolg der "Rosenheim-Cops" beigetragen. Die resolute Bürokraft hat mit ihrer sympathischen Art für Schmunzler gesorgt. Doch nach 25 Jahren will sich Marisa Burger nun von ihrer Rolle verabschieden. Seit dem Start der Vorabendserie gehörte die Sekretärin zum Team. Die Schauspielerin soll auf eigenem Wunsch die "Rosenheim-Cops" verlassen wollen. Bis zum Herbst steht die 51-Jährige noch als Miriam Stockl vor der Kamera. Die Dreharbeiten für die Jubiläumsstaffel starten am 31. März. Somit ist die beliebte Polizei-Mitarbeiterin noch in 21 Folgen zu sehen.