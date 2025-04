"Bares für Rares": Die XXL-Folge am Mittwoch mit Horst Lichter und August Wittgenstein

Hoher Besuch aus adeligem Haus auf der Drachenburg hoch über dem Rhein: "Bares für Rares", der ZDF-Trödelklassiker, meldet sich diesmal in einer ganz in Frühlingsfarben gehaltenen Mittwochabend-Ausgabe in 90 Minuten Länge. Stargast ist der Schauspieler August Wittgenstein, den man in der ZDF-Welt vor allem aus den drei "Ku'damm"-Filmen mit den Jahreszahl-Titelzusätzen "56", "59" und "63" kennt. Der 44-jährige gebürtige Siegener passt gut ins hochherrschaftliche Ambiente, trägt er doch mit "August-Frederik Wendelin Otto Hendrik Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg" einen ehrfurchtgebietenden Namen und ist Sohn deutsch-schwedischer Eltern, jeweils aus altem Adelsgeschlecht.