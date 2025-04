Die neue "Der Bergdoktor"-Staffel: Wer wird die Serie verlassen?

Mit einem dramatischen Finale endete kürzlich die 18. Staffel des "Bergdoktors". Es kam zu einem Schicksalsschlag, der viele Zuschauer überraschte. Serienliebling Rolf Pflüger bekam einen Herzinfarkt und verstarb. Somit wird es kein Wiedersehen mit Schauspieler Wolfram Berger in der neuen Staffel geben. Doch wie wird es in den kommenden Folgen weitergehen? Welche Charaktere werden die ZDF-Serie verlassen und wer wird beim "Bergdoktor" erhalten bleiben? Hier gibt es die Infos zu der 19. "Der Bergdoktor"-Staffel.

Hans Sigl hat sich am Ammersee ein Rückzugsort geschaffen, an dem er sich wohlfühlt. Dabei ist der "Bergdoktor" in bester Gesellschaft. Zahlreiche Promis wohnen in seiner Nachbarschaft. Wer das ist, wie viel Geld Hans Sigl zur Verfügung hat, um sich den teuren Wohnort leisten zu können und warum er gerne in Bayern wohnt, dazu hat der Schauspieler spannende Einblicke gegeben.

Neue Entwicklungen bei dem "Bergdoktor"

Das Ende der letzten "Bergdoktor"-Staffel verfolgten über 4,95 Millionen Menschen an den Bildschirmen. Über diese Einschaltquote kann sich das ZDF freuen. Bei so vielen Fans, wird die beliebte Serie mit einer 19. Staffel fortgesetzt. Der Sender hat bekannt gegeben, dass es acht neue Episoden geben wird. In denen soll es zu interessanten Entwicklungen kommen. Bei Dr. Martin Gruber, seinem Team und seiner Familie geht es spannend weiter. Hans Sigl bleibt da kaum Zeit zum Verschnaufen, denn die Dreharbeiten sollen demnächst, noch im Frühling 2025, starten. Die neuen Folgen werden allerdings ohne Rolf Pflüger (Wolfram Berger) stattfinden, der zuletzt den Serientod starb. "... Und einen besonderen Dank an Dich, lieber Wolfram. Schade, dass Du uns verlässt, es war stets eine Freude mit Dir. Wir wünschen Dir von Herzen alles, alles Gute!", sendete Hans Sigl einen Abschiedsgruß an seinen Schauspielkollegen auf Instagram. Das ZDF hat nun verraten, auf wen sich die Zuschauer in der 19. Staffel "Der Bergdoktor" freuen können.