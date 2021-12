Europa League und Conference League heute: TV-Übertragung und Livestreams

Wann wird in der Europa League gespielt?

Die Gruppenphase hat am 16. September 2021 begonnen und geht bis zum 9. Dezember. Gespielt wird immer donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Am 17. Februar 2022 beginnt die K.o.-Phase, das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla.