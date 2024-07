„GZSZ“: Hardy Krüger Jr. verrät erste Details zu seiner Rolle

Bald ist es so weit. Seit Kurzem dreht Schauspiel-Ikone Hardy Krüger Jr. für die beliebte Serie GZSZ. Ab dem 6. August 2024 wird er dann das erste Mal in seiner neuen Rolle als TV-Arzt Lars Brunner zu sehen sein. Im Interview mit RTL verriet der Schauspieler nun, was die Fans von seiner Figur erwarten können. So viel sei vorab schon einmal verraten: Sein Auftauchen im Kolle-Kiez wird vor allem in der Seefeld-Familie einiges auf den Kopf stellen.

Als zukünftiger TV-Arzt musste sich Hardy Krüger vorab in die Materie einarbeiten und sich einiges an Fachwissen aneignen. Mit dem harten Drehpensum habe er aber keine Probleme gehabt, da er sich am Set schon wie zu Hause gefühlt habe: „Es fühlte sich an, als wäre ich nie woanders gewesen. Das lag vielleicht daran, dass ich einige der Kollegen schon kannte oder bereits mit ihnen an anderen Projekten gearbeitet habe.“ Am 6. August ist es also so weit und er wird als Lars Brunner über die heimischen Fernsehbildschirme flimmern. Für wie lange, das bleibt abzuwarten …