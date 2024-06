Holocaust-Überlebender erzählt seine unglaubliche Geschichte und warnt: "Lasst euch nicht einschüchtern von diesen Fanatikern!"

Albrecht Weinberg, einer der letzten Überlebenden des Holocaust und ein unglaublicher Kämpfer, kehrte im hohen Alter nach Deutschland zurück. In der 37°-Dokumentation „Die Nummer auf meinem Arm“ erzählt er seine bewegende Geschichte und arbeitet unermüdlich an der Erinnerungskultur, indem er Schüler über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs aufklärt.

Albrecht Weinberg und die Schüler, die er besucht, trennen mehr als 80 Jahre. Und trotzdem scheint der 99-Jährige die Sprache der Jugendlichen zu sprechen. "Mit 16 kann man doch Tattoos haben", flachst Weinberg, um nachdenklich nachzuschieben: "Aber nicht so eines." Schließlich besteht das Tattoo auf seiner Haut, das die Schüler mit ihren Handykameras festhalten, aus Zahlen – Zahlen des Grauens. Die Häftlingsnummer erinnert ihn an seine Zeit im Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs. Passend dazu trägt eine neue Dokumentation aus der "37°"-Sendereihe den Titel "Die Nummer auf meinem Arm".

Danach suchte er zwei Jahre nach seiner Schwester Friedel, um schließlich 1947 gemeinsam mit ihr in die USA zu emigrieren. "Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich wieder in Deutschland bin und es mir so wunderbar geht", sagt er heute. Nach dem Tod seiner Schwester entschied er sich, in die alte Heimat zurückzukehren. Seither engagiert er sich im Rahmen der Erinnerungskultur. "Lasst euch nicht einschüchtern von diesen Fanatikern!", appelliert er bei einem Schulbesuch ob des Rechtsrucks in Gesellschaft und Politik an die Heranwachsenden.