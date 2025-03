"Iran - Wut aufs Regime": Darum geht es in der ARTE-Doku

"In Wahrheit – Still ruht der See": Rückkehr an den Heimatort

Der Krimi "In Wahrheit – Still ruht der See" zeigt den dritten Fall von Judith Mohn (Christina Hecke), die den Tod eines 16-Jährigen untersucht. Die Leiche der jungen Frau wird in einem See gefunden. Was steckt hinter dem Fall?