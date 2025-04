"Joko & Klaas gegen ProSieben": Neue Staffel der Erfolgssendung auf ProSieben

ProSieben setzt auf das Erfolgsduo Joko und Klaas: Die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet mit neuen Folgen in die achte Staffel. Ein langfristiger Vertrag sichert weitere fünf Jahre voller kreativer Unterhaltungsideen. Der Kampf gegen den eigenen Sender sorgt für Spannung und Überraschungen.

Auf dem Mittwochabend-Sendeplatz fordern die zwei womöglich wichtigsten Leistungsträger von ProSieben nun wieder ihren Sender heraus. Die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht mit sechs neuen Folgen in die achte Staffel. Beim epischen Kräftemessen im Showformat geht es wieder um originelle Spielideen, Schlagfertigkeit und ein gewisses Maß an unkalkulierbarer Anarchie. Sobald Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nämlich mal wieder gegen ihre Widersacher aus dem eigenen Arbeitsumfeld triumphieren, erhalten sie ein Ticket in die ganz große Freiheit: Sie dürfen dann wieder einen 15-minütigen Sendeplatz nach ihren Vorstellungen gestalten – live, versteht sich.