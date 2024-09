"Last Night of the Proms 2024": Kritik zur Klassik-Live-Übertragung in 3sat

Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall das Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, dem weltgrößten Musikfestival mit Klassischer Musik. Jedes Jahr stehen zahlreiche englische Mitsing-Klassiker auf dem Programm. 3sat überträgt. Fotoquelle: ZDF / WDR / Royal Albert Hall

Die amerikanische Sopranistin Angel Blue ist Gast bei der "Night of the Proms". Sie bekam für ihre Einspielung von Gershwins "Porgy and Bess" 2021 einen Grammy Award. Fotoquelle: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy