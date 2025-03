"Mord im Mittsommer: Madeleine": Kritik zur neuen Krimi-Folge mit Alexandra Rapaport und Nicolai Cleve Broch

Nach dem dramatischen Cliffhanger am Ende der letzten Staffel werden in drei neuen, wöchentlich ausgestrahlten Folgen der schwedisch-deutschen Krimiserie "Mord im Mittsommer" wieder Mordfälle vor Traumkulisse geklärt. Los geht es mit dem Fall "Madeleine" am späten Sonntagabend im ZDF.

Die Romanreihe über die Juristin Nora Linde dagegen, die an der Seite ihres Jugendfreundes Thomas Andreasson Mordfälle löst, begann bereits 2010 – ebenso wie ihre Verfilmungen unter dem Titel "Mord im Mittsommer". Von Anfang an dabei war Alexandra Rapaport als Nora. Jakob Sedergren alias Thomas verabschiedete sich nach sechs Staffeln. Seitdem ist der Norweger Nicolai Cleve Broch als Alexander Forsman der neue Mann in Sandhamn, dem auf einer traumhaft schönen Schäreninsel vor Stockholm gelegenen Handlungsort der Serie. Doch die Bilderbuch-Idylle trügt auch in den neuen Folgen.