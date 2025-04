Nach "Bergretter"-Erfolg im ZDF legt ARD mit Bergretter-Doku nach!

Der Berg ruft – und das nicht nur im ZDF: Nach dem Erfolg der beliebten Serie „Die Bergretter“, die seit 2012 produziert und ausgestrahlt wird, legt die ARD nun mit einer eigenen Bergretter-Serie nach und begleitet echte Bergretter bei ihrer Arbeit.

Eigentlich sind die ZDF-Bergretter sogar ein paar Jahre älter – 2009 ging die Serie, die als indirekte Fortsetzung von „Die Rettungsflieger“ gesehen wurde, unter dem Namen „Die Bergwacht“ an den Start. 2012 folgte die Umbenennung und die Verlängerung der einzelnen Folgen auf 90 Minuten. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Serie zum Erfolg und die Zuschauer folgen dem Cast rund um Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (48) zu ihren Abenteuern im idyllischen Ramsau.

Als Markus Kofler hat Ströbel dabei jede Menge Arbeit: Nicht nur, dass er mit seinem Privatleben alle Hände voll zu tun hat, sein erklärtes Ziel heißt nicht weniger als Menschenleben zu retten. Mit seinem Team begibt er sich als Bergretter in so manche brenzlige Lage. Bei der ARD hat man genau aufgepasst und will nun einen genaueren Blick auf die Arbeit der Lebensretter werfen.

ZDF-Bergretter sind in der Pause Die ZDF-Bergretter sind nach einem spektakulären Staffelfinale in der Pause – allerdings nur in der Ausstrahlungspause. Sebastian Ströbl hat bereits auf Instagram geteilt, dass die Crew schon wieder fleißig vor der Kamera steht: „Wir drehen schon wieder fleißig für Euch. Liebste Grüße vom Gletscher“, schreibt er unter einem Beitrag im Schnee.



Wer nicht warten möchte, für den hat die ARF nun Nachschub: Mit der Doku-Serie: „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ bekommen Zuschauer spannende Einblicke in die Arbeit der Rettungskräfte und sind ganz nah bei den Rettungseinsätzen dabei. Für die Serie wurden Bergretter von den Bergwachten in Ramsau bei Berchtesgaden und Grainau bei ihrem Arbeitsalltag in den Bergen begleitet.

Hohe Einsatzbereitschaft vor traumhafter Berg-Kulisse Natürlich kommen auch die traumhaften Berg-Landschaften, die die eingefleischten Fans bereits aus dem ZDF kennen, nicht zu kurz. Zeit für Entspannung gibt es bei der Doku aber weniger: „Die steigenden Tourismuszahlen in den Bayerischen Alpen erfordern von uns Bergrettern eine erhöhte Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit“, sagt Michael Renner, Einsatzleiter der Bergwacht Ramsau, in der ARD-Doku, „wenn nötig, gehen wir bis an die Grenzen des Vertretbaren, um ein Menschenleben zu retten.“

Zu sehen gibt es die achtteilige Doku ab heute in der ARD-Mediathek. Im linearen TV ist die Doku ab Montag, 14. April 2025, zu sehen.