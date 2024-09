"Nein, machen Sie das nicht": Panik in der "Höhle der Löwen"

Es ging schon beim "Triple20"-Pitch los. Erstmalig in der Geschichte der VOX-Show fand sich laut johlendes Studio-Publikum auf der Bühne ein. Es war eine bunte Fan-Truppe, wie man sie aus den alljährlichen Darts-Weltmeisterschaften im sogenannten "Ally Pally", dem Alexandra Palace in London, kennt. Die für den Pitch engagierten Fans wussten schon bald ganz genau, wen sie voller Begeisterung abfeiern sollten: Dagmar Wöhrl!

Was keiner ahnen konnte: Die 70-Jährige ist eine leidenschaftliche Hobby-Darts-Spielerin. In der Produktpräsentation ging es um einen von zwei Gründern vorgestellten, speziell für Darts-Spieler entwickelten Sportschuh. Um dessen Wirkung beim Abwurf der Pfeile zu demonstrieren, hatten sich die "Triple20"-Unternehmer einen kleinen Darts-Wettbewerb für die Löwinnen und Löwen ausgedacht.

Und dabei plätscherte die Produktvorstellung des angeblich "kleinsten Trainingsgeräts der Welt" lange erst einmal so dahin. Die Physiotherapeutin Sonja und ihr pfiffiger Geschäftspartner Oliver, der im Geschäft mit Medizintechnik ist, stellten ein eher unscheinbar wirkendes Zahnaufsatzkissen aus medizinischem Silikon vor. Wer es sanft zwischen die Backenzähne klemmt und nur leicht Druck ausübt, weitet damit spielerisch einfach seine Kiefer, was zu großen Entlastungen bei Verspannungen wie Rücken-, Schulter- und eben Kieferschmerzen führt.

Auf der Investorenbank verloren die Anwesenden dann komplett die Fassung. "Nein, machen Sie das nicht", flehte Judith Williams die Gründer an. Konnte es wirklich sein, dass ihr gerade Dagmar Wöhrl ein äußerst attraktives Geschäft einfach so weggeschnappt hatte? "Ist das Ihr Ernst?", stammelte Williams fassungslos. "Nein, das kann doch nicht wahr sein." Noch niemals in der Geschichte der "Höhle der Löwen" sei ihr so etwas passiert.

Und auch Ralf Dümmel wirkte tief erschüttert. "Das könnt Ihr doch nicht machen", stöhnte er. "Ich versteh das nicht." Tillman Schulz wurde sogar noch deutlich. Er fluchte: "So ein S...!", verkniff sich das Fäkalwort aber gerade noch. Blankes Entsetzen! Und die Gründer staunten da nur. "Da wart Ihr jetzt zu langsam", meinte Oliver – und freut sich einfach nur über den Deal! "Das ist so schlimm", meinte Dümmel. "Die anderen sind traurig", so der Gründer. "But that's life!". Das Geschäft bleibt in Franken. Und Dagmar Wöhrl freute sich erneut über einen Weltklasse-Erfolg.