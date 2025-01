Schock für Florian Silbereisen: Plötzliche Unterbrechung bei den "Schlagerchampions"

Da stockte Florian Silbereisen der Atem - während seiner ARD-Liveshow „Schlagerchampions“ im Berliner Velodrom kam es zu einer Panne. Rund 30 Minuten war die Show bereits auf Sendung, als plötzlich der große Auftritt von Melissa Naschenweng anders verlief als geplant. Die Sängerin machte sich in luftiger Höhe für ihren Auftritt bereit, doch dieser musste unterbrochen werden.

Melissa Naschenweng, die für einen spektakulären Auftritt angekündigt war und in großer Höhe baumelte, startete ihren Song – doch dann das Malheur: Während die Fernsehzuschauer zu Hause noch alles wie gewohnt hörten, herrschte im Velodrom absolute Funkstille. Selbst Florian Silbereisen zeigte sich sichtlich ratlos: „Wir hören hier nichts!“, rief er in Richtung Regie. Professionell wie immer erklärte er dem Publikum: „Wir haben gerade ein kleines technisches Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt.“ Ironische kommentierte der 43-Jährige den Vorfall: „Es geht schon mal gut los im neuen Jahr.“

So regierte Florian Silbereisen

In dieser brenzligen Situation zeigte Florian Silbereisen seine Qualitäten als Entertainer. Mit einem spontanen Song von Andreas Gabalier überbrückte er die Wartezeit und animierte die Zuschauer, mitzusingen. Eine Geste, die beim Publikum in der Halle bestens ankam – die gute Laune war zurück, und die Schlagerfans ließen sich von der Panne nicht beeindrucken. Währenddessen informierte das ARD-Team die TV-Zuschauer über die Situation: „Wenn Sie gerade zuschalten: Hier in Berlin haben wir gerade keine Beschallung mehr. Aber zu Hause kann man uns hören.“