"Schwarz und deutsch": Rassismusopfer teilen ihre Erfahrungen

Wie definiert man "Deutsch-Sein"? An der Muttersprache? Am Pass? Oder am Klang des eigenen Namens? Der Student Konrad Erben erfüllt alle drei vermeintlichen Bedingungen. Trotzdem wird ihm häufig unterstellt, er sei "kein Deutscher". Grund dafür ist seine dunkle Hautfarbe. Afrodeutsche werden all jene Menschen genannt, die seit Jahrzehnten, über mehrere Generationen in Deutschland leben, deren Vorfahren allerdings aus den ehemals deutschen Kolonien Namibia, dem Kongo oder anderen afrikanischen Ländern stammen. In der Dokumentation "Geschichte im Ersten: Schwarz und deutsch" erzählt die Filmemacherin Brigitte Kleine nun ihre Geschichte.