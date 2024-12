Silbereisen trifft Silbereisen: Überraschung bei "Helene Fischer Show"

Die heiß erwartete Schlagershow läuft am ersten Weihnachtstag im ZDF – aufgezeichnet wurde die Sendung allerdings schon am 6. und 7. Dezember. Wie merkur.de berichtet, trat Helene Fischer s Ex-Freund und Schlagerstar Florian Silbereisen in der Show auf und performte mit der Sängerin.

Dann kam der echte Florian Silbereisen auf die Bühne – und wurde von seiner Ex-Freundin überschwänglich begrüßt: "Du bist heute in meiner Show – ich war so oft in deinen Sendungen. Du bist heute bei mir, das hatten wir noch nie und es ist eine Premiere", schwärmte Helene Fischer. Die beiden sprachen ausgiebig über ihre langjährige Freundschaft und verrieten sogar, was Helene Fischers Ehemann Thomas von der innigen Beziehung der beiden hält.