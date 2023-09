"Sommerhaus der Stars": Max Suhrs Mutter mit Claudia Obert im ersten Interview

Schon beim Einzug ins "Sommerhaus der Stars" wurden die Zuschauer zeuge, wie Claudia Obert (61) und Max Suhr (25) die Möbel des Bocholder-Bauernhauses für ihre Trockensex-Übungen nutzten. Immer wieder betonen die beiden ihre Liebe zueinander. Doch kann das wirklich sein, oder ist ihre Beziehung nur eine PR-Aktion? Nun hat sich die Mutter von Max Suhr zu Claudia Obert geäußert und verraten, was sie von der Freundin ihres Sohnes hält.

Im Interview bestätigten Freunde, dass für sie die Romanze von Max Suhr zu der 37 Jahre älteren Claudia Obert kein Problem ist. "Ich fand es super! Stell' mir die mal vor", beschreibt Freundin Gloria ihre Reaktion, als sie von der Beziehung erfahren hat. "Ich glaube, sie ist super lustig und ich glaube, dass er zu ihr aufschaut", vermutet Gloria weiter. Claudia Obert scheint damit so etwas wie eine Mentorin für den 25-Jährigen zu sein.

Besonders interessant dabei sind die Ansichten von Max Mutter Susanne Suhr. Dass ihr Sohn eine Freundin hat, die älter ist als sie selbst, ist für die Hamburgerin kein Problem. Und das, obwohl sie selbst ein konservatives, bodenständiges Leben führt. "Für mich war es total ok, weil ich bin weltoffen", bestätigt Susanne Suhr. Für die Mutter zählt nur eins: "Er soll glücklich sein". Mit Claudia Obert verstand sie sich auf Anhieb. So sehr, dass Susanne mittlerweile im Geschäft von Claudia Obert arbeitet. Beschlossen wurde das, als Claudia Obert zum Kaffee bei der Familie Suhr eingeladen wurde. Da machte die Unternehmerin Max Mutter das Angebot. "Es ist hier total schön", bereut Susanne Suhr ihre Entscheidung nicht. Die Hamburgerin sieht in Claudia Obert eher eine Freundin, als eine Schwiegertochter: "Die Ergänzen sich. Man muss doch zusammen lachen und Spaß haben können".