NIM iIDer Ampelstreit bzw. die verlorene Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz haben uns eine vorgezogene Bundestagswahl beschert. Bevor wir am 23. Februar 2025 zur Wahlurne schreiten, erhält das Spitzenpersonal der Parteien Gelegenheit, uns von sich zu überzeugen. Die TV-Duelle nehmen dabei dank ihrer großen Reichweite einen hohen Stellenwert ein. Was ist geplant?

Kein klassisches TV-Duell, sondern eher einen medialen Vierkampf hat das ZDF für den 13. Februar 2025 geplant. An diesem Tag sollen sich in der Sendung „Klartext“ Robert Habeck, Friedrich Merz, Olaf Scholz und Alice Weidel gegenüberstehen. Allerdings werden sie wohl vor allem Fragen beantworten, die ihnen Bürger stellen. Durch die 140-minütige Live-Sendung führen Christian Sievers, der Moderator vom „heute journal“, und die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

„Scholz gegen Merz“ Teil 2 bei RTL (16. Februar 2025)

Zum Mega-TV-Duell bzw. zum „letzten und entscheidenden Schlagabtausch“ lädt am 16. Februar 2025, also nur eine Woche vor der Bundestagswahl, der Privatsender RTL. Wie bei der ersten Auflage eine Woche zuvor treten erneut Olaf Scholz und Friedrich Merz gegeneinander an. Zudem findet das Duell wieder in Berlin-Adlershof statt. Moderiert wird das Duell von einem Duo mit öffentlich-rechtlichem Hintergrund. Neben der langjährigen „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay reaktiviert RTL den TV-Liebling Günther Jauch als Politik-Journalist.