"Tatort: Eine bessere Welt": Kritik zum Frankfurter Krimi mit Król & Kunzendorf

Im Jahr 2011 traten Joachim Król und Nina Kunzendorf als ungleiches Ermittlerteam im Frankfurter "Tatort" die Nachfolge von Andrea Sawatzki und Jörg Schüttauf an. Mit ihrem nun am späteren Freitagabend wiederholten Debüt "Eine bessere Welt" feierte der "Tatort" zudem ein Jubiläum: den 800. Fall der Krimireihe.

Regisseur Lars Kraumes erster Film für das von ihm erdachte Duo wartete mit einem klassischen "Nichtfall" auf: Sven Döring (Hessischer Fernsehpreis 2011 für Justus von Dohnányi) meldet nachts den Kommissaren Conny Mey ( Nina Kunzendorf ) und Frank Steier ( Joachim Król ) den vermeintlichen Mord an seinem Sohn Stefan (Frederick Lau). Der liegt mit hoffnungsloser Prognose im Koma. Ein schneller Wagen brachte ihn zur Strecke und verließ den Unfallort per Fahrerflucht. Döring beschuldigt die Postbotin Mariam Sert (Vicky Krieps) – dabei hatte diese den Unfall lediglich gemeldet.

Auch ein Kommissar des Reviers, so Döring, stecke mit "der Mörderin" unter einer Decke – die beiden sollen ein Verhältnis haben. Vom wirren, verletzten Vater eines sterbenden Jungen verwandelt sich das Bild des nächtlichen Besuchers schnell in das eines gefährlichen Stalkers. Döring überwacht Mariam Sert und scheint sie auch zu bedrohen. Ist also Gefahr im Verzug? Anfangs sind sich die beiden Kommissare keineswegs einig über die Tragweite ihres ersten gemeinsamen Falles.