Theresia Fischer bei "Reality Queens" über ihre Beinverlängerung: "Ich war 23 und wirklich so klein mit Hut"!

Ein Plumpsklo "zum Würgen", ein Teich mit Wasser "das aussieht wie verrostet", noch dazu haarige Spinnen "so groß wie ein Hund" und eine Patricia Blanco, deren Frisur an Tag 2 im Dschungel laut Teamkolleginnen "aussieht wie ein toter Maulwurf" oder "wie eine Mischung auf Toupet und Alpaka". Immerhin: Patricia kann bei "Reality Queens" (RTL+) auch darüber lachen. "Feuchtigkeit ist für meine Haare der Endgegner", klagt sie.

Nicht lustig findet Influencerin Mrs. Marlisa die Ansage von Carina Spack beim Spiel, in dem es gilt, mit Schlamm die Porträts der Gegnerinnen zu treffen. "Ich nehme Marlisa, weil du mich damals in deiner Story als Schla..e beleidigt hast!", so Spack. Marlisa streitet alles ab, so was würde sie "niemals machen". Carina wiederspricht: "Da habe ich ein Gedächtnis wie ein Elefant!" Danni Büchner sucht sich mit Reality-TV-Frischling Claudia Haas (DSDS) dagegen ein unerfahrenes Opfer und schmeißt auch verbal mit Dreck um sich: "Weil ich glaube, in der Gruppe, wo du bist gerade, da bist du gut aufgehoben." Claudia ist im Losercamp.