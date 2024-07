"Nur noch Haut und Knochen": Sorge um "Goodbye Deutschland"-Star

Ein Gedanke, den sie sicher mit vielen angehenden Bräuten teilt. Fatalerweise hat Lisha jedoch eine Vorgeschichte, was Essstörungen angeht, wie sie nun in der aktuellen Folge der Auswanderer-Doku erzählte. Da ihre Mutter und Schwester lange mit Übergewicht zu kämpfen hatten, habe sie "von Kind auf immer nur Diäten mitbekommen" und bereits mit acht oder neun Jahren selbst ihre erste Diät gemacht. Immer sei da dieser Gedanke im Hinterkopf gewesen: "Oh Gott, du darfst niemals dick werden!"

Diagnose Gallenkolik: Lisha dachte, sie stirbt

Der zweite Weckruf vor einigen Monaten war noch dramatischer: Lisha bekam plötzlich so schlimme Schmerzen, wie sie sie noch nie zuvor erlebt hatte: "Ich saß mit Lou oben im Bett und auf einmal zog sich um mich herum alles zu. So, als würde mir jemand ein Korsett umschnüren. Dann ging ein Brennen in meinen Hals, in den linken Arm, und ich dachte mir: Okay, du stirbst jetzt. Das ist ein Herzinfarkt. Das sind deine letzten Sekunden und das ist jetzt der Dank dafür, dass du deinen Körper so viele Monate so gequält hast."