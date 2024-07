Showdown in den Bergen: Kritik zum französischen Thriller im ZDF

Der französische Thriller 'Showdown in den Bergen' feiert im Rahmen der ZDF-Sommerreihe 'Made in Europe' seine Free-TV-Premiere. Paul und seine Tochter Sara werden Zeugen eines Mordes und müssen in die Einsamkeit der Alpen fliehen. Gedreht im Nationalpark Vanoise, verspricht der Film von Abel Ferry spannende Action und beeindruckende Naturaufnahmen.

Showdown in den Bergen Thriller • 15.07.2024 • 22:15 Uhr

Der französische Thriller "Showdown in den Bergen", den das ZDF als Free-TV-Premiere im Rahmen der aktuellen "Made in Europe"-Sommerreihe am späteren Montagabend zeigt, erzählt von einem epischen Überlebenskampf in einer archaischen Umgebung. Dabei wollten Paul (Philippe Bas) und seine Tochter Sara (Maïra Schmitt) eigentlich nur eine Wanderung in der Natur der französischen Alpen unternehmen. Doch dann werden sie zufällig Augenzeugen eines kaltblütigen Mordes – und die Täter entdecken sie. Es gibt nur einen Ausweg: Flucht in die unwegsame Felsen-Einsamkeit. Eine erbarmungslose Jagd beginnt.

Spekakulärer Schauplatz: der Naturpark Vanoise Der französische Thriller von Regisseur Abel Ferry setzt auf temporeiche Action, viel Nervenkitzel, überraschende Wendungen – und grandiose Naturbilder. Gedreht wurde im Nationalpark Vanoise, an der Berggrenze zwischen Frankreich und Italien. Auf seinem Heimatmarkt Frankreich war der Film so erfolgreich, dass es bereits eine Fortsetzung gibt – erneut mit dem Vater-Tochter-Gespann im Zentrum des Geschehens.

Fortgeführt wird die Hochspannungsreihe, die TV-Premieren aus europäischen Ländern zeigt, eine Woche später am Montag, 22. Juli: Dann läuft im ZDF um 22.15 Uhr der in Lettland spielende Psychothriller "The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan".

