U21-EM 2021 im TV: Deutschland gegen Niederlande - wer überträgt?

Lange musste die deutschen Fans zittern. Im EM-Viertelfinale gegen Dänemark schaffte das Team von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. In der Verlängerung ging Deutschland sogar in Führung, doch Dänemark kam nochmal zurück. Die Entscheidung nach dem 2:2 fiel erst im Elfmeterschießen, in dem sich Deutschland schließlich mit 6:5 durchsetzte. Torwart Finn Dahmen hielt zwei Elfmeter.