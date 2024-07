"Unsere Kontinente": Kritik zur ARTE-Reportage über die Kontinente

Die Dokumentationsreihe "Unsere Kontinente", die schon 2022 vom ZDF produziert wurde und nun bei ARTE zur Ausstrahlung zur besten Sendezeit kommt, nimmt die unterschiedlichen Erdteile in den Blick. Dabei dreht sich vieles um Naturgeschichtliches wie etwa die durch den warmen Golfstrom begünstigten klimatischen Bedingungen in Europa, wo an der irischen Westküste Palmen und in Norwegen Obstbäume wachsen. Immer wieder beleuchten die Beiträge aber auch die konkreten Auswirkungen der geologischen, geografischen und klimatischen Gegebenheiten auf die Menschheitsgeschichte vor Ort – und auf kulturelle Besonderheiten.