Verwirrung in RTL-Datingshow: Feministin und Macho ein Traumpaar?

Ein feministisches Only-Fans-Model und ein Macho-Typ sollen das perfekte Match sein? In der siebten Doppelfolge von 'Are You The One – Reality Stars in Love' (RTL+) wird es wieder spannend. Nikola Glumac kämpft mit Versuchungen, während Oğuzhan Gencel und Anastasia Hale als zweites Perfect Match gefeiert werden.

"Ey, bei 'Temptation Island' hatte ich nicht so krasse Verführerinnen wie bei 'Are You the One'", klagte Nikola Glumac in Doppelfolge 7 der aktuellen VIP-Staffel des Formats. Sein Problem: Nach viel Gefummel hier und da hatte er sich eigentlich auf Laura Morante (33), auch Laura brünett genannt, festgelegt und wollte sich voll und ganz auf das Kennenlernen mit ihr konzentrieren. Blöd nur, dass überall die Versuchung in Form seiner Ex-Techtelmechtel Nadja Großmann (24) und Laura Lettgen (28) alias Laura blond lauerte ...

Das zweite "Perfect Match" ist gefunden! Bevor die beiden in den "Angriffsmodus" (Nadja) übergingen und darin den Rest von Folge 13 und 14 blieben, gab's erst mal was zu jubeln: Mit Oğuzhan "Ozan" Gencel (27) und Anastasia Hale (24) war das zweite "Perfect Match" der Staffel gefunden und die Gruppe damit dem aktuell 110.000 Euro schweren Jackpot ein Stück näher gerückt. Nun könnte man sich schon fragen, inwiefern ein feministisches Only-Fans-Model "perfekt" mit einem Typen zusammenpassen soll, der einst "Bachelorette" Jennifer Saro (28) mit seinen Macho-Sprüchen verstörte: Ozan erklärte einst, seiner Freundin am liebsten die Klamottenwahl vorschreiben zu wollen. Aber sei's drum, die ermittelnden Psychologinnen und Psychologen haben sich sicher was dabei gedacht. Oder auch nicht, who knows.

Weil es im wahren Leben nur maximal freundschaftlich zwischen den beiden "matchte", ersparte ihnen Moderatorin Sophia Thomalla (34) die gemeinsame Nacht in dem zwischenzeitlich zur "Honeymoon Suite" umgetauften "BoomBoom Room", der daraufhin lieber von Asena Neuhoff (27) und Marc-Robin Wenz (29) bespielt wurde. Dass sie eigener Ansicht nach damit ihre "ganze Würde verlieren" würde, war Asena mittlerweile egal. Immerhin verpasste eine heiße Nacht einem einen Glow und machte schöner, fand sie. Und Spaß hatte sie obendrein.

Die Spätzle-Zahnbürsten-Verführung Spaß hätte auch Gabriela Alves-Rodrigues (23) gerne noch mal mit Lars Maucher (27) gehabt, doch der war noch völlig fertig von den "drei Runden" beim letzten Mal. Viel Ausdauer dagegen bewiesen die eingangs genannten Sirenen Laura blond und Nadja – beim Baggern. Haupt-Opfer: Nikola Glumac (28), vor dem sie sich so lasziv die Zähne putzten, dass diesem ganz schwummrig wurde. Schlimmer noch: In feinstem Schwäbisch erinnerte Nadja Niko daran, dass er ja wisse, wie sein "Spätzle" in ihrem Mund aussehe. Er könne sich das ja auch mal mit Laura blond vorstellen. Oder mit ihnen beiden ...

Man konnte Niko den inneren Kampf ansehen, doch er blieb tapfer: "Ich bin zurzeit nicht verfügbar", betonte er und verzog sich zu seiner Laura brünett ins Bett. Betonung auf "zurzeit"? Das jedenfalls schienen Laura blond und Nadja verstanden zu haben, denn beide waren sich weiterhin sicher, dass Niko "definitiv nicht lange standhalten" würde. Darum verstanden sie auch nicht, warum Laura brünett genervt von ihrem weiterhin offensiven Gebaggere war, das sie nicht mal zu verstecken versuchten. Niko sei doch das eigentliche Problem. Die beiden Frauen hätten "aktuell einfach Ego-Probleme", resümierte Laura brünett, fand aber auch Nikos indifferentes Verhalten nur mäßig toll.

Willig oder nicht willig, das ist hier die Frage ... Für Nadja und Laura blond gab's indes noch ein anderes Zielobjekt: den bis vor Kurzem äußerst umtriebigen Lukas Baltruschat (30), der aber mittlerweile tatsächlich ernstere Gefühle für Jenny Iglesias (25) entwickelt zu haben schien und darum die Avancen des Duos ebenfalls abblockte. Trotzdem glaubt Laura blond: "Lukas ist auch willig." Und blöderweise glaubt man ihr das ein bisschen, obwohl solch ein Spruch – man stelle sich nur mal umgedrehte Geschlechter vor! – eigentlich ein No-Go ist.

Vielleicht hat sich das Thema in der nächsten Folge aber ohnehin erledigt. Denn via Zufalls-Buzzer-Entscheidung hatte Sophia Thomalla neben Antonino De Niro (27) und Linda Voilet (23) auch Lukas und Jenny auf ein Date geschickt – und natürlich hatte die Villa die beiden in die "Matchbox" gewählt. Die Auflösung folgt nächste Woche ...

