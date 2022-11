WM 2022 im TV: Sendetermine, Spielplan, wer welches Spiel überträgt

Wo werden die Deutschland-Spiele übertragen?

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind definitiv auch im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Die ARD zeigt zwei deutsche Spiele in der Vorrunde live: am 23. November um 14 Uhr die Begegnung des DFB-Teams in Gruppe E gegen Japan sowie am 1. Dezember das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft um 20 Uhr gegen Costa Rica. Das ZDF überträgt das Duell gegen Spanien am 27. November um 20 Uhr.