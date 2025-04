"WissenHoch2: Wunderwerk Füße – Ist barfuß wirklich gesünder?": Infos zur 3sat-Doku über Fußgesundheit

Professor Markus Walther, den Chefarzt im Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie in der Schön Klinik München-Harlaching, hingegen treiben andere Ziele um: Fast ein Viertel der Deutschen leidet am Ballenzeh Hallux valgus, der zumeist durch zu enge Schuhe verursacht wird. Gibt es zu einer Operation Alternativen? Möglicherweise kann die von Sportwissenschaftlern propagierte Neuroathletik – Gehirn kommt vor Bewegung – dabei helfen, Fehlbildungen vorzusorgen. Lassen sich also mit passendem Schuhwerk Spreiz- und Plattfüße vermeiden, helfen die jüngst in Mode gekommenen Barfußschuhe bei Gelenk- und Rückenschmerzen?