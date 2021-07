"Später": Nur 304 Seiten – für einen Stephen-King-Roman schon beinahe eine Kurzgeschichte. Dafür eine, die fesselt: In "Später" erzählt der Meister des Grusels die Geschichte von Jamie Conklin, einem Jungen, der die Geister kürzlich verstorbener Menschen sehen und mit ihnen sprechen kann. Gruselig findet Jamie das weniger – zumindest anfangs. Stattdessen stellt sich seine Gabe als praktisch heraus. Als der wichtigste Autor, den seine Mutter als Literaturagentin betreut, stirbt, ohne seinen letzten Roman beendet zu haben, könnte Jamie die Rettung sein. Dabei ahnen weder Mutter Tia noch der Junge, welche Folgen sich daraus ergeben werden.

Wer "The Shining" oder "Doctor Sleeps Erwachen" mochte, wird auch "Später" gerne lesen. King erzählt gekonnt die Geschichte des Neunjährigen und zeigt, dass der wahre Grusel nicht von Geistern, sondern von Menschen um uns herum erzeugt wird.

Buch-Tipp: "Später" von Stephen King, 304 Seiten, Heyne, 22 Euro

"Achtsam morden am Rande der Welt": Jakobsweg mal anders: Anwalt Björn Diemel lässt sich von seinem Achtsamkeits-Coach überzeugen, Pilgern zu gehen, um seine Midlifecrisis zu überwinden. Was der Achtsamkeits-Coach nicht weiß: Diemel nutzt das Training bei ihm schon länger, um auch mal – ganz im Sinne der Achtsamkeit – über Leichen zu gehen. Da verwundert es nicht, dass es auch auf dem Weg nach Santiago de Compostela zu einigen ungewöhnlichen Ereignissen kommt – angefangen damit, dass ein Mitpilger erschossen wird. Statt sich nach dem Sinn des Lebens zu fragen, fängt Diemel nun auch an, darüber nachzugrübeln, ob es jemand auf ihn abgesehen hat – und warum? Gründe gibt es schließlich genug …